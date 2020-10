Disponibilizam-se nesta página conteúdos relacionados à visita do Conselheiro de Segurança Nacional do Estados Unidos, Robert O´Brien, e ao pacote comercial assinado com os EUA.

Flickr da visita (19/10)

Acordo no Portal Concordia

Protocolo ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica (ATEC) — Fact Sheet

Nota 125 (19/10) – TEXTO DO PROTOCOLO AO ACORDO DE COMÉRCIO E COOPERAÇÃO ECONÔMICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA RELACIONADO A REGRAS COMERCIAIS E DE TRANSPARÊNCIA

Nota 124 (19/10) – Comunicado conjunto à imprensa – Brasil e Estados Unidos assinam novo Protocolo sobre Regras Comerciais e Transparência

Nota 123 (19/10) – Nota Conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Economia – Assinatura de Pacote Comercial com os EUA

Nota 121 (16/10) – Visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Embaixador Robert O´Brien, ao Brasil - São Paulo e Brasília, 19 e 20 de outubro de 2020