Veja as fotos da visita do Minisro Araújo no Flickr

Leia o artigo do Ministro Ernesto Araújo "O futuro das relações Cabo Verde-Brasil"

Ouça a coletiva à imprensa do Ministro Araújo após reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde:

Saiba mais sobre as relações bilaterais Brasil-Cabo Verde